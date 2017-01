To już szczyt chamstwa... Piróg o Ojcu Świętym

reklama

Celebryta Michał Piróg pojawił się ostatnio podczas promocji swojej książki. Udzielił przy okazji wywiadu, w którym atakuje Ojca Świętego. Ordynarne i chamskie wypowiedzi Piroga są po prostu niebywałe.

Pirógowi chodził onajprawdopodobniej o Benedykta XVI. Według portalu pikio.pl Piróg powiedział dosłownie:

„Zabijamy wszyscy. Z tych samych powodów, albo z powodów religijnych. Jest to głupie. W Polsce z powodów religijnych chcielibyśmy gejów kamieniować i osoby, które używają prezerwatyw. Słyszałeś o tym? Jeżeli papież katolicki jedzie do państw Afrykańskich i mówi, że używanie antykoncepcji jest atakiem oraz bluźnierstwem wobec Boga, nie licząc się z tym, że Afryka zmaga się z największym zagrożenie i największą plagą HIV i chorób wenerycznych, to kim jest papież, jak nie sku***nem?”

Mamy nadzieję, że Piróg poniesie surowe konsekwencje prawne.

dam/Fronda.pl

11.01.2017, 13:25