Piramidalne bzdury Ala Gore o powietrzu w Polsce. ,,Dzieci są opuszczane do kopalni, by mogły odpocząć od skażenia''

Jak przypomniał portal twojapogoda.pl – Al Gore w książce „Earth in Balance” z 2000 roku stwierdził, że:

„[…] w niektórych regionach Polski dzieci są regularnie opuszczane do głębokich kopalni, by mogły odpocząć od skażenia powietrza na powierzchni. Można sobie niemal wyobrazić ich nauczycieli, wyprowadzających dzieci tymczasowo z kopalni, trzymających kanarki, by ostrzegały o tym, że dalsze przebywanie na powierzchni jest niebezpieczne”.