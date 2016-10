Piotrowicz: Rzepliński to czołowy polityk opozycji

reklama

reklama

Jak stwierdził Stanisław Piotrowicz, oceniając działania Andrzeja Rzeplińskiego, dziś nie można mieć już wątpliwości, że prezes Trybunału Konstytucyjnego jest "czołowym politykiem opozycji".

Jak mówił polityk PiS w TVP INFO:

"Dziś chyba nikt nie ma wątpliwości, że prezes Rzepliński jest czołowym politykiem opozycji. Już nawet się z tym nie skrywa. [PiS stoi na takim stanowisku] w oparciu o konkretne dowody. To widoczne, więc to nie kwestia wydumana, że my tak uważamy, tylko wskazujemy na konkretne dowody, które o tym świadczą. Zadziwiające jest to, że wszystko, co nie jest po myśli Trybunału, to o dziwo niezgodne z Konstytucją. Ale już wszyscy zobaczyli, o co chodzi" – mówił Stanisław Piotrowicz w programie „Gość poranka” TVP Info.

emde/Fronda.pl

24.10.2016, 8:10