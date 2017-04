Piotrowicz: Rola prezesa TK to nie bycie miłym i odpowiadanie na pytania dziennikarzy

reklama

Stanisław Piotrowicz powiedział, że rolą prezesa Trybunału Konstytucyjnego nie jest odpowiadanie na pytania dziennikarzy i "bycie miłą", ale dobra organizacja pracy. Tym samym odniósł się do niedawnej konferencji prezes TK Julii Przyłębskiej.

"Nie na tym polega rola prezesa TK, żeby odpowiadać na pytania dziennikarzy i żeby być miłą. Rolą prezesa TK jest dobra organizacja pracy, a rolą Trybunału jest rozstrzyganie, czy zaskarżone przepisy ustawy pozostają w zgodności z Konstytucją czy też nie" - mówił Piotrowicz w "Gościu Wydarzeń" w Polsacie.

Poseł odniósł się także do sprawy reformy sprawiedliwości. Powiedział: "My szanujemy demokrację, a demokracja to głos większości. To naturalne. My niczym nie zaskakujemy. Reformę wymiaru sprawiedliwości obiecywaliśmy i deklarowaliśmy w kampanii wyborczej. Tej reformy społeczeństwo oczekuje". Stanisław Piotrowicz dodał również: "To, że są dziś protesty określonych środowisk, że są negatywne opinie, głównie środowisk prawniczych, to dla mnie zupełnie zrozumiałe. Bronią określonych grup interesu, które nie chcą utracić przywilejów. Tak to należy rozumieć. To się ma nijak do zarzutów prawnych".

krp/300polityka.pl, Fronda.pl

6.04.2017, 20:15