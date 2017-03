Piotrków Trybunalski czeka na dezubekizację

reklama

15 lutego 2017 roku w zamku w Piotrkowie Trybunalskim wręczono nominacje dwudziestu sześciu osobom, które mają tworzyć Komitet Honorowy 800-lecia miasta. Wśród nominowanych znaleźli się byli funkcjonariusze SB.

Jak napisano na stronie urzędu miasta, „Zadaniem Komitetu Honorowego będzie nadanie obchodom odpowiedniej rangi oraz autorytetu. Ma to być także głos doradczy, który ważny będzie nie tylko podczas jubileuszowego roku”. Jak powiedział prezydent Piotrkowa Krzysztof Chojniak, osoby tworzące Komitet Honorowy to osoby „mające wyjątkowy wkład w życie i rozwój naszego miasta”. Co miał na myśli?

„Gazeta Trybunalska” napisała, iż czterech członków Komitetu to byli pracownicy Służby Bezpieczeństwa, ORMO i Milicji Obywatelskiej. Jak widać, najwyższy czas na dezubekizację również w samorządach.

krp/gazetatrybunalska.pl, Fronda.pl

16.03.2017, 16:16