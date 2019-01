Piotr Zaremba: Co tak naprawdę pokazały taśmy z ,,GW''

Piotr Zaremba to jeden z ciekawszych obserwatorów polskiej polityki. Jest autorem bardzo wyważonej biografii Jarosława Kaczyńskiego ,,O jednym takim...''.

Autor wskazuje, że publikacja ,,Gazety Wyborczej'' to w istocie oskarżenie pewnych ,,grzechów systemowych''. ,,Najpoważniejszym jest dyspozycyjność prezesa Pekao SA Michała Krupińskiego, gotowego obsłużyć kredytem swego politycznego mocodawcę. Niestety jednak – przyzwyczailiśmy się do tego już dawno, a zwykli wyborcy taką tematykę lekceważą'' - pisze rozsądnie autor.

,,Mamy przedsmak zaplanowanych na miesiące kampanii. Jeśli to najważniejsze, czym dysponuje opozycja (tak sugerował Lis), wynik jest raczej przesądzony – na korzyść rządzących. Ale z pewnością coś w zanadrzu jeszcze pozostało. Plotki o innych taśmach krążą nieustannie'' - dodaje Zaremba.