Piotr Wawrzyk: Słowa Katza to rasizm w czystej postaci

"Sama konferencja bliskowschodnia jako taka była dla Polski sukcesem i to w kilku wymiarach. Nie miała wydźwięku antyirańskiego. To było najlepsze forum dla Izraela od ponad 20 lat. Ten kraj mógł przedstawić swoje aktualne stanowisko wobec państw arabskich. Miał taką możliwość dzięki Polsce i Stanom Zjednoczonym. Trochę na własne życzenie ten wydźwięk został zakłócony przez niefortunne wypowiedzi" - komentował Wawrzyk na antenie Polskiego Radia 2.

W rozmowie wiceminister odniósł się także do słów szefa MSZ Izraela.

"Trzeba się zgodzić z premierem Morawieckim. To jest czystej wody rasizm. Jeśli mówi się o kimś, że nienawiść wobec innych wysysa z mlekiem matki, to jest to czystej postaci rasizm, można powiedzieć, podręcznikowy" - skomentował.