Piotr Ślusarczyk: Niemcy bezradne wobec poligamii

Kwestia neutralizacji obcokrajowców, żyjących w poligamicznych małżeństwach, stała się przyczyną sporu w koalicyjnym rządzie. Politycy SPD wykreślili zapis o zakazie przyznawania obywatelstwa poligamistom w procedowanej teraz ustawie o obywatelstwie niemieckim. Ruch ten krytykują chadecy. Mathias Middelberg z CDU w rozmowie z dziennikarzem „Welt am Sonntag” stwierdził, że „w państwie konstytucyjnym naturalizacja osób żyjących w poligamii nie wchodzi w rachubę”. Lewica zaś uważa, że kwestia ta nie została uwzględniona w umowie koalicyjnej, więc nie ma powodu, żeby zajmować się nią właśnie teraz. Póki co sytuacja jest patowa. MSW nie zamierza w tej sprawie ustępować i zapowiada kolejne próby zmiany prawa jesienią. Jednak do ich przeprowadzenia potrzebne są głosy lewicy, a ta nie ma zamiaru zaostrzać kryteriów przyznawania obywatelstwa.