Piotr Ślusarczyk: Fiasko Willkommenskultur

Każda z tych kategorii wymaga osobnego omówienia, jednak szczególną uwagę przyciągnęły wskaźniki wrogości wobec cudzoziemców. Deutsche Welle wyniki badań przedstawiło w sposób następujący: „Co trzeci Niemiec uważa, że cudzoziemcy przyjeżdżają do jego kraju tylko po to, żeby wykorzystać tamtejszy system opieki społecznej. Na wschodzie Niemiec takiego zdania jest wręcz co drugi mieszkaniec. Podobnie wiele osób jest przekonanych, że Republika Federalna Niemiec została „w niebezpiecznym stopniu zalana obcym żywiołem” (ogółem 35,6 proc.; na wschodzie Niemiec 44,6 proc.)”.