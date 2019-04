Piotr Ślusarczyk: Całkowita porażka niemieckiej polityki

0,1 procent – tylu nielegalnych migrantów odsyłanych jest do Grecji w ramach porozumień dublińskich. Choć rząd niemiecki sam nie stosował się do międzynarodowych ustaleń, dziś ma pretensje, że inni postępują podobnie - pisze na łamach portalu Euroislam.pl Piotr Ślusarczyk.

Dane mówiące o liczbie osób, które zgodnie z obowiązującymi konwencjami dublińskimi powinny zostać odesłane do pierwszego bezpiecznego kraju, nie pozostawiają złudzeń. Berlin wnioskował do Aten o przyjęcie z powrotem 7 tysięcy nielegalnych migrantów. Grecja przyjęła jedynie siedem osób, choć początkowo zgodziła się na 183.

Jeśli przedstawić te liczby procentowo, okaże się, że skutecznie zawrócono jedynie 0,1 procent nielegalnych imigrantów. Rozgoryczenie Niemiec ciągle rośnie. Władze RFN zarzucają swoim partnerom w Atenach, Budapeszcie, Rzymie czy Warszawie niestosowanie się do umów międzynarodowych. Tymczasem to właśnie Angela Merkel podejmując samowolnie i bez żadnej podstawy prawnej decyzję o otwarciu granic we wrześniu 2015 roku sama złamała obowiązujące konwencje.