Piotr Semka: Wałęsa był niechętny Olszewskiemu, bo nie miał haków

Dziennikarz "Do Rzeczy" przypomniał jak poważaną i popularną osobą był Olszewski.

"W smutnej Warszawie lat 80. był niesłuchanie popularną osobą. Taksówkarze odmawiali brania od niego pieniędzy, sklepowe wyciągały najbardziej schowaną kiełbasę podwawelską. Ponieważ był osobą dosyć niezaradną życiowo, to bardzo go to ujmowało" - wspominał.