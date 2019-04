Piotr Semka w obronie prof. Osadczego: Dyskutujcie z jego poglądami!

Olej 19.4.19 12:15

Panie redaktorze Pan tak na poważnie ?



Pan rzeczywiście nie zdaje sobie sprawy ze skali urobienia politycznego krasnoarmiejców ? I jak takie urobienie konstytuuje człowieka światopoglądowo i politycznie. Poza tym kto go weryfikował ? Polski konrwywiad ?

Już jednego ,,afgańczyka’’ żeśmy mieli ministrem MSZ go zrobiono. Pokazał później on kto on zacz i co potrafi.

Za dużo takich przypadków nas trapi byśmy mogli bagatelizować sprawę.