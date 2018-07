Piotr Semka: Teraz Gersdorf będzie uważana jako wieczny prezes

Piotr Semka na antenie TVP Info w „Salonie Dziennikarskim” zabrał głos w kwestii przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego i byłej I prezes SN Małgorzaty Gersdorf. Zauważył, że niebezpieczny jest fakt zapowiedzenia przez sędziów, że nie będą odwoływać się do Trybunału Konstytucyjnego dlatego, że mają zatrzeżenia co do obiektywności jego wyroków.