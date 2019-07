Piotr Semka: PSL-owi nie przeszkadzał przechył w lewo, dopóki nie odczuli jego skutków

- Polskiemu Stronnictwu Ludowemu przechyły w lewo nie przeszkadzały, dopóki nie odczuli jego skutków, gdy wahadło opinii publicznej przesunęło się w prawo. Wtedy zaczęli sobie przypominać, co to znaczy chadeckość - komentował w Polskim Radiu24 Piotr Semka, publicysta "Do Rzeczy".