Piotr Semka o Janie Olszewskim: Ostrzegł przed planem Balcerowicza

"Przypomina mi to wizytę u pana Jana. Był już bardzo słaby, ale zrobił mi zaszczyt udzielenia wywiadu. Gdy opowiadał o tych czasach, to jego twarz rozjaśniła się i mogłem wyobrazić sobie młodego chłopaka, który czekał godzinami na Okęciu w czerwcu 1945 roku, by powitać powracającego z Londynu Mikołajczyka. Powiedział mi, że dwa razy w życiu poczuł siłę i jedność duchową tłumu. Pierwszy raz to było właśnie wtedy, a drugi, gdy Jan Paweł II przybył do Warszawy. Było to bardzo wzruszające" – wspominał Piotr Semka.