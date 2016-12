Piotr Semka dla Frondy: KOD liczy na powtórzenie efektu tzw. czarnego poniedziałku

reklama

Fot: TVRepublika reklama

Fronda.pl: Po co KOD organizuje hucznie zapowiadany marsz 13 grudnia? Jaki cel widzi Kijowski i inni liderzy tej organizacji w marszu w tak smutną rocznicę dla najnowszych dziejów Polski?

KOD przyjął zasadę, aby cały czas podgrzewać kocioł pod parą. Tak aby demonstracje czekały cały czas na jakąś ewentualną zmianę nastrojów społecznych. To jest taktyka, która na razie oczywiście jest nieskuteczna, natomiast oni liczą na powtórzenie efektu „czarnego poniedziałku”. Tak długo robili demonstracje, aż trafili na nową koniunkturę i przez chwilę wydawało im się, że uruchomili jakieś realne oceny społeczne. To oczywiście niebezpieczna zabawa z zapałkami. Póki rząd prowadzi politykę, w której nie dochodzi do gwałtownych kontrowersji, to powoduje, że zbiera się co jakiś czas grupa demonstrantów w sile wieku, którzy wykonują swój rytuał. Natomiast jeśli dojdzie kiedyś do incydentu, który może zamienić się w tragedię, wtedy rozhuśtać emocje będzie bardzo łatwo.

Stop dewastacji Polski – to hasło tego marszu, a przykładem owej dewastacji ma być np. aresztowanie Józefa Piniora. To dobry przykład na dewastację Polski?

To jest oczywiście taktyka polegająca na zamienianiu każdej sprawy karnej wobec kogoś z opozycji w porównanie z polityką stanu wojennego. Ta taktyka będzie nietrafna, póki PiS będzie umiał wskazywać, że te aresztowania mają jakieś głębsze uzasadnienie. To wymaga od PiS-u bardzo dużej zręczności. Jeżeli PiS-owi zdarza się czasami nieumiejętność wyjaśnienia swoich racji, to opozycja zakłada, że taką sytuację łatwo przeciągnie na swoją stronę.

Organizacja takiego marszu to dla KOD-u szansa na dalsze poparcie, czy wręcz przeciwnie, Kijowski i spółka stracą na tym?

KOD cały czas czeka na ten moment, kiedy nastroje przesuną się w kierunku jakiegoś porozumienia. Czekają, kiedy w skutek błędów PiS-u, które wywołają szersze emocje społeczne, niż tylko w tym aktywie, będą mogli więcej ugrać. Dlatego utrzymują ciągle kocioł pod parą, aby był gotowy na jakiś ewentualny wielki kryzys. To taktyka, która jeśli nie dojdzie do większych problemów, nie da żadnego efektu. Jeżeli nastąpi zmiana nastrojów wokół jakiegoś tematu, wtedy będą mieli gotowy aparat do czegoś w rodzaju rewolty społecznej.

Dziękujemy za rozmowę.

7.12.2016, 18:30