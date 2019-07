Piotr Naimski: Chcemy mieć 6 reaktorów jądrowych do 2040 r.

Tomek 9.7.19 11:34

Głupota typowa dla nas - to co na zachodzie się nie sprawdziło i wycofują - dla nas to jest objawienie nowoczesności. A decydującym argumentem przeciw są kurczące się na świecie zasoby paliwa, które będzie coraz droższe, a później koszty składowania odpadów nie wspominając o awariach i zasyfieniu planety i tak już zasyfionej dokumentnie. Polak głupi i przed szkodą i po szkodzie! No ale koncerny zachodnie, które to będą budować muszą znaleźć głupców, którym to wcisną. Najpierw oczywiście trzeba przekupić naukowców "uczonych w Exelu: aby społeczeństwu tę bajkę dobrze sprzedali.