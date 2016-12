Piotr 'Liroy' Marzec: Protest był zaplanowany, ktoś dzień wcześniej zamówił 1000 kanapek do Sejmu

reklama

Tak to właśnie spontaniczna akcja KOD i opozycji. Piotr Liroy marzec w sieci zamieścił film, na którym mówi wprost, że ktoś piątkowe protesty zaplanował. Dowodem na to jest fakt, że dzień przed nimi do Sejmu zamówiono 1000 kanapek.

" Zdradzę wam ciekawą rzecz. Wczoraj zamówiono około 1000 kanapek, więc ktoś przeczuwał, że tu się będzie sporo działo. Dziś wydano ich około 500, więc ktoś to przeczuwał". – powiedział Liroy.

Przypomnijmy, że wczoraj TVP.Info podała informację o tym, że demonstracja na 17 grudnia została zaplanowana, o czym świadczy wpis na stronie Biura Informacji Publicznej. Taka to właśnie „spontaniczna” obrona demokracji.

Oto film, który nagrał Piotr Marzec:

18.12.2016, 9:55