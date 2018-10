Piotr Gliński: Tusk stworzył przemysł pogardy!

"To Donald Tusk stworzył przemysł pogardy. To Donald Tusk stworzył takich polityków jak Janusz Palikot. To Tusk dzielił Polaków na "moherów" i innych" - mówił Piotr Gliński, komentując słowa Szefa Rady Europejskiej o jedność 11 listopada.

Przypomnijmy, w sobotę w Krakowie, Donald Tusk zaapelował do polskich polityków, aby Ci zjednoczyli się w dniu 11 listopada i przeszli razem w marszu ku chwale niepodległości.

W programie "Wydarzenia i Opinie" w telewizji Polsat News słowa Donalda Tuska komentował wicepremier i minister kultury Piotr Gliński.

"Tego nie można jednak pozostawić bez komentarza. Donald Tusk to osoba, która pierwsza wprowadziła do polskiej polityki nienawiść jako metodę walki politycznej i o tym powinniśmy pamiętać. To Donald Tusk stworzył przemysł pogardy. To Donald Tusk stworzył takich polityków jak Janusz Palikot. To Tusk dzielił Polaków na „moherów” i innych. Kazał zabierać babciom dowód" - mówił profesor Gliński.

Jednocześnie wicepremier przypmniał, że to właśnie Donald Tusk rozpoczął podział społeczeństwa w Polsce. Jego działanie rozpoczęło się wraz z przegranymi wyborami prezydenckimi.

"Rozpoczął ten podział, który trwa niestety do dzisiaj i jest tragiczny dla Polski. Jest za to odpowiedzialny Tusk, który z resztą, kiedy ziemia zaczęła mu się pod nogami kruszyć, uciekł z Polski do Brukseli" - zaznaczył minister i dodał - "Ten, który jest odpowiedzialny za podział krzyczy o tym, żebyśmy się pogodzili. Bardzo chętnie, tylko na jakichś cywilizowanych warunkach".

Prowadzącą program Dorotę Gawryluk zainteresował również fakt obiecanej przez rząd PiS dekoncentracji mediów.

"Wiadomo, że w Polsce mamy taką sytuację, która jest nie do zaakceptowania w krajach cywilizowanych i normalnych, tzn. w Polsce faktycznie media, które są własnością kapitału zachodniego, zagranicznego. Pani sobie wyobraża sytuację, żeby np. w Niemczech właścicielem 90 proc. gazet niemieckich, lokalnych był jakiś polski biznesmen?" - odpowiedział Piotr Gliński.

"Pewnie będzie. Mamy przygotowany projekt, natomiast spokojnie, krok po kroku, chcemy to zrobić w sposób praworządny i cywilizowany, tak jak wszystkie zmiany i reformy przeprowadzane" - podsumował.

mor/Polsat News/Fronda.pl