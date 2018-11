Piotr Gliński: Obecne relacje Polski z Litwą to przełom

"Spotkanie było kolejnym potwierdzeniem bardzo bliskich i dobrych relacji polsko-litewskich. To coś, z czego musimy być zadowoleni, chociaż kilka spraw nie jest jeszcze do końca rozwiązanych. Zwracamy na to uwagę. Jednak cieszmy się, że relacje z Litwą, po wielu latach, w ciągu których układały się one w różny sposób, można scharakteryzować jako przełom. Mam tu na myśli chociażby sprawy obronne, kulturalne, a także gospodarcze, czego wyrazem jest porozumienie w kwestii rafinerii w Możejkach" - mówił Gliński.