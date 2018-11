Piotr Gliński: Ekipa HGW wykorzystywała marsz do prowokacji

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przypomniał, iż we wcześniejszych latach największa patriotyczna manifestacja w Polsce była wykorzystywana przez polityków PO do prowokacji oraz podziału społecznego.

Polityk zaapelował do przedstawicieli Ruchu Narodowego, aby ci dołączyli do marszu pod patronatem Andrzeja Dudy.

"Apeluję do organizatorów marszu [niepodległości], bo trzeba im przyznać, że to oni organizowali te marsze od wielu lat i w związku z tym mają jakieś tam prawo obywatelskie do tego, nie tylko obywatelskie, bo ustawa o zgromadzeniach cyklicznych też o tym mówi, apeluję o rozsądne podejście do tego i włączenie się do marszu rządowego, ponieważ jeszcze w Polsce jest tak, że państwowe wydarzenia mają pierwszeństwo nad innymi" - stwierdził Gliński.