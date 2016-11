Piotr Gliński chce przepraszać Marię Komorowską i Różę Rzeplińską

reklama

Wicepremier i minister kultury Piotr Gliński udzielił niezwykle mocnego wywiadu na antenie Telewizji Polskiej. Krytykował tam stację za poruszanie kwestii działalności organizacji pozarządowych.

"W TVP od pewnego czasu próbuje się zupełnie niepotrzebnie prowadzić krucjatę przeciw sektorowi pozarządowemu" - mówił wicepremier.

Gliński opowiadał się przeciw argumentom związanym z koneksjami rodzinnymi, których, jego zdaniem, w swoich materiałach używała TVP:

"W swoim wystąpieniu wyjaśniłem precyzyjnie - w Polsce jest bardzo ostry spór polityczny, nawet wojna polityczna. Obóz, do którego ja należę, opowiada się za inną wizją Polski i jej rozwoju. Ten rozwój opiera się na większym zakresie suwerenności, odwołaniu do naszej tożsamości kulturowej, na większej dozie sprawiedliwości społecznej.

To bardzo ostry spór, widoczny także w mediach - nie sądzę, by ten spór mógł być rozwiązany przez sięganie do argumentów dotyczących koneksji rodzinnych. To jest wojna, w której biorę udział od wielu lat. Zaryzykowałem całe życie i dorobek, bo uważam, że mamy rację. Ale nie godzę się, by nie brać jeńców i w niewolę brać czyjeś dzieci"

Krytykował przy tym działanie sektora pozarządowego, ale podkreślał, że nie należy podkreślać pokrewieństwa działających w nim osób z osobami z życia publicznego:

"Znam problemy tego sektora. Miałem także mandat do zabrania głosu w tej sprawie, bo byłem pierwszym w Polsce socjologiem, który wskazywał krytyczne zjawiska w tym sektorze. Wychowałem całe pokolenia działaczy pozarządowych i zawsze wskazywałem krytyczne zjawiska. Ale ten sektor nie działa źle dlatego, że takie czy inne osoby z kimś spokrewnione w nim działają".

Odniósł się też do przeprosin jakie złożył Marii Komorowskiej i Róży Rzeplińskiej:

"Przepraszałem w imieniu własnym oraz w imieniu osoby, która jest w polskim rządzie odpowiedzialna za sektór pozarządowy. Wie Pan doskonale, o co chodzi. W państwa stacji, w TVP, od pewnego czasu próbuje się zupełnie niepotrzebnie prowadzić krucjatę przeciw sektorowi pozarządowemu".

