Piotr Duda: Zabrać 500 Plus najbogatszym!

Szef NSZZ "Solidarność", Piotr Duda w rozmowie z "Super Expressem" zaapelował do rządu o zmiany w programie Rodzina 500 Plus.

Duda uważa, że program w obecnym kształcie jest niesprawiedliwy np. dla samotnych matek z jednym dzieckiem. 500+ przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko, bez względu na dochód rodziny, choć w przypadku, gdy dochód na członka rodziny nie przekracza 800 zł, można otrzymać świadczenie na pierwsze dziecko. Lider "Solidarności" zwraca uwagę, że ze względu na brak progu dochodowego, z programu 500 Plus mogą korzystać również najbogatsze rodziny, gdzie dochód rodziców "na głowę" wynosi rocznie nawet 100 tysięcy złotych.

"I gdzie tu sprawiedliwość?! Trzeba objąć programem 500+ najbiedniejszych, samotne matki. Nie może być tego pułapu 800 zł na pierwsze dziecko. Musi być za to limit, jeśli chodzi o świetnie zarabiających rodziców. Ci, którzy dostają przykładowo 100 czy 200 tys. zł rocznie, nie powinni dostawać 500 zł na dziecko. Apelujemy do pani minister Rafalskiej o to, aby zrewidować"-tłumaczy.

Sama szefowa resortu rodziny również niedawno zapowiedziała zmiany w 500 Plus, które mają wejść w życie od października.

"Będziemy się starali o to świadczenie w przypadku kryterium dochodowego w oparciu o dochód z 2016 roku, natomiast tamto świadczenie było oparte o dochodowość z 2014 roku, więc biorąc pod uwagę wzrost wynagrodzeń, poprawę sytuacji na rynku pracy być może dokonają się jakieś zmiany na poziomie przyznawanych świadczeń w oparciu o kryterium dochodowe"- zapowiedziała minister Rafalska w Polsat News.

JJ/SE.pl, Fronda.pl

2.04.2017, 13:55