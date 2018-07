Pilne spotkanie Merkel i Ławrowa

Według informacji portalu Deustsche Welle, w Berlinie odbyło się niespodziewane spotkanie niemieckiej kanclerz, Angeli Merkel z szefem rosyjskiej dyplomacji, Siergiejem Ławrowem.

Jak podaje DW.com, zastępca rzecznika rządu, Ulrike Demmer poinformowała, że w spotkaniu brał udział również Heiko Mass- minister spraw zagranicznych Niemiec, a także Waleri Gerassimow, szef sztabu generalnego Rosji. Według informacji strony niemieckiej, kanclerz Merkel oraz prezydent Rosji, Władimir Putin, uzgodnili to spotkanie podczas telefonicznej rozmowy, którą przeprowadzili w ubiegłym tygodniu.

Tematem rozmowy miała być przede wszystkim sytuacja na Bliskim Wschodzie (zwłaszcza w Syrii) oraz konflikt na wschodzie Ukrainy. Przywódcy mieli rozmawiać również o przygotowaniach do powrotu syryjskich uchodźców, a także omówić postępy realizacji tzw. porozumień mińskich, dotyczących konfliktu na Ukrainie.

Rzecznik niemieckiego rządu co piątek podaje terminy spotkań kanclerz na najbliższy tydzień, jednak- jak zauważa DW, w ostatni piątek nie informowano o wizycie Ławrowa. oznacza to prawdopodobnie, że decyzja o przyjeździe Siergieja Ławrowa do Berlina zapadła na krótko przed spotkaniem.

yenn/dw.com, Fronda.pl