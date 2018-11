Pilne! RCB dementuje fałszywe alerty!

"Uwaga! Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie wysyłało alertu RCB ws. zgłaszania się mężczyzn do urzędów gmin. Sprawą fałszywych SMS-ów zajmuje się ABW i policja" - taką treść wiadomości otrzymało dziś kilkaset tysięcy odbiorców. To odpowiedź na wcześniejsze smsy wzywające do mobilizacji.