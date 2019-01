Pilne! Prezydent Paweł Adamowicz nie żyje

Znienacki 14.1.19 18:05

To nie my się nazywamy kościołem walczącym, to nie my cierpimy na syndrom oblęzonej twierdzy, to nie my wykrzykujemy śmierć wrogom ojczyzny, to nie my rzucamy kamieniami w ludzi, z którymi się nie zgadzamy, nie my wieszamy kukły i portrety, nie my szczujemy w każdym programie publicystycznym, nie my policzkujemy i nie my nawołujemy z mównicy sejmowej, dzieląc na lepszy i gorszy sort. Tyle tego wszystkiego wczesniej nie było. To się zaczęło razem z wygraną pis-u i początkiem układu pisowsko-kościelnego. Sorry, byłem w PL 2 lata temu, byłem 5 i 35 lat temu. I widzę różnicę. Widzę ją jak na dłoni. Brzydzę się Wami i obawiam się, że już nigdy nic na to nie poradzę.