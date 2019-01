Pilne! Prezydent Gdańska dźgnięty nożem w trakcie koncertu WOŚP

Pogromca Smoków 13.1.19 21:25

Karma mówi o tym, że wszystko to, co wypuszczamy w przestrzeń, wraca do nas. Każdy gest, każda myśl, każde zachowanie i postępowanie wobec innych zatacza koło, a potem przytrafia się właśnie nam. Kiedy coś się wydarzy – zazwyczaj złego – kwitujemy prosto: “karma”. Ale karma to nie tylko to, co nas zaboli i zetnie z nóg siłą swojego działania, to też wszystkie te nagrody od losu, wspaniałe wydarzenia i drobne chwile szczęścia, które do nas przychodzą. W końcu… zasłużyliśmy na nie, właśnie zbieramy plony tego, co zasialiśmy.