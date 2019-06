PILNE! Niemcy: Porwano polską pielęgniarkę. Porywacz jest niebezpieczny, wydano Europejski Nakaz Aresztowania

Lech Keller-Krawczyk 8.6.19 14:47

Nazywam się Lech Keller czasami używam Krawczyk (spolszczone żydowskie -Sznajder) mam lat 70 plus jestem Żydem i homoseksualistą.

Jestem tu zawsze choć nie pod swoim nazwiskiem.

Można mnie znaleźć m.in. pod "nickami": 𝐦𝐨𝐫𝐝𝐞𝐜𝐡𝐚𝐣, 𝐧𝐢𝐤𝐭, 𝐃𝐚𝐫𝐢𝐚_𝐃𝐚𝐧𝐢𝐥𝐜𝐳𝐲𝐤 (mam słabość do bolszewikow). Znudzil mi sie poliamorysta, polishpatriot nudzi mnie andrzejhahn, JPIII, man woman albo gender - zaczyna mi brakować pomysłów na nowe nicki.

A tak naprawdę to jestem starym pedałem bez rodziny, przyjaciół, znajomych.

Kilka słów o pedofilii.

Jeszcze nie udało mi się spotkać kogokolwiek z "branży" aby nie był aktywnym pedofilem, tchórzliwym pedofilem, pedofilem, który szuka okazji. Prawda jest taka, że od czasów nie tylko biblijnych, ale i innych zródeł ze starożytności, homoseksualizm to pedofilia. A te "święte" oburzenie blogowej dumnej ohydy to nic innego jak hipokryzja. Był pedofilem, albo jest pedofilem, albo marzy o chłopczykach.

Jeżeli ktoś wątpi, że to nie ja, oto mój email: [email protected]