PILNE! KE rozpoczyna postępowanie przeciw Polsce

„KE rozpoczęła postępowanie przeciwko Polsce o naruszenie unijnego prawa w związku z przyjętą ustawą o sądach powszechnych.” - informuje na twitterze Polskie Radio 24.

Mimo zawetowania przez prezydenta Andrzeja Dudę ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym, Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie przeciw Polsce w sprawie naruszenia unijnego prawa w związku z przyjęciem ustawy o sądach powszechnych.

Oficjalne pismo wysłano już do polskich władz. Debata komisji ds. wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Parlamentu Europejskiego ma debatować 31 sierpnia z wiceszefem KE, Fransem Timmermansem o „praworządzności” w Polsce. Informacja ta została potwierdzona PAP przez Różę Thun. Debata ma trwać od godziny 9 do 10:30.

Komisja ma zastrzeżenia szczególnie do „dyskryminacji ze względu na płeć z powodu wprowadzenia odmiennego wieku wcześniejszego przejścia na emeryturę dla kobiet (60 lat) i mężczyzn (65 lat) sprawujących urząd sędziowski”. To według KE jest sprzeczne z art. 157 Traktatu o funkcjonowaniu UE oraz dyrektywą ws. równości płci w dziedzinie zatrudnienia i pracy.

Komisji nie podoba się także to, że uprawnienia do weryfikacji oraz przedłużania kadencji prezesów sądów i sędziów oraz odwoływania i powoływania prezesów sądów będzie miał minister sprawiedliwości. Według KE podważy to niezależność polskich sądów.

KE grozi także, że jeśli polskie władze podejmą jakieś działania dot. odwoływania sędziów Sądu Najwyższego, możliwe będzie uruchomienie art. 7 traktatu unijnego, wedle którego na Polskę będzie można nałożyć sankcje.