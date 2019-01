Pilne! Jerzy Owsiak rezygnuje z bycia prezesem WOŚP!

Już nie praktykuąca katoliczka 14.1.19 16:02

Kiedy byłam dzieckiem, 20 lat temu, przeszłam trzy operacje. Cały nowoczesny sprzęt pochodził wtedu od WOŚP. Gdyby nie Owsiak nadal bylibyśmy na poziomie Rumunii, a ja pewnie nigdy nie byłabym sprawna. Mam nadzieję Frondo, że cieszysz się teraz z tego że między innymi wy zniszczyliście tego człowieka. Chciałabym podkreślić że w tym momencie wami gardzę. Ponieważ ja spędziłam wiele miesięcy w szpitalach i wiem jak bardzo szpitale były niedofinansowane, brakowało sprzętu i lekarzy a często i ludzkiego podejścia do chorych dzieci. Wierzę że Owsiak coś jednak zmienił, zwrócił uwagę na ten problem i przynajmniej częściowo próbował rozwiązać. Tymbardziej nie rozumiem dlaczego go tak zażarcie atakowaliście skoro niby twierdzicie że dzieci są dla was ważne. Po waszym zachowaniu widać wasze prawdziwe intencje, że liczy się dla was tylko z jakiej ktoś jest partii a nie jakim jest człowiekiem

Niby bronicie "dzieci nienarodzonych" i protestujecie przeciwko "eugenicznej aborcji" i nawet uważacie się za katolików ale wasze czyny są całkowitym zaprzeczeniem wartości, które głosicie. Szczujecie ludzi, oceniacie i oczerniacie, czy tak postępowałby Jezus? Popatrzcie na wysoko postawionych duchownych, na których się powołujecie. Głoszą czystość a ukrywają pedofilów, głoszą życie w ubóstwie a opływają w dostatki, mówią o ochronie życia nienarodzonego a krytykują największą akcję charytatywną w Polsce. A jednak na ich grzechy nie zrwracacie uwagi.... Przerażający przykład hipokryzji a można by długo jeszcze wymieniać.

Dla was może dzisiejszy dzień jest swego rodzaju dniem triumfu ale jeśli naprawdę wierzycie w Boga, pomyślcie czy nie potępiłby waszej nagonki na WOŚP i ogólnie każdego kto nie jest z jedynej słusznej partii... Bo zaczynam się zastanawiać czy wy przypadkiem nie wyznajecie jakiejś alternetywnej wersji chrześcijaństwa, to co tu czasem wypisujecie, poziom pogardy jaki okazujecie innym po prostu przechodzi ludzkie pojęcie