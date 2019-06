PILNE! Francja: Trzęsienie ziemi. Trwa szacowanie strat

Pokręć 21.6.19 12:39

Na razie, to najwięcej CO2 produkują Chiny, w samej Azji właśnie, na miejscu. I mają to w d... a jak nie mają, to jedź tam poprostestować. Ciekawe jak długo wytrzymasz. My, Europejczycy będziemy nasze pewnie max 20% ogólnego udziału w światowej emisji redukować do zera redukując przy okazji gospodarkę i poziom życia a środowisko tego nawet nie zauważy. No, cóż, jak ktoś rozumu nie ma, to ma głupią ekoreligię.