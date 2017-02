Polska jest na 16 miejscu w Unii Europejskiej pod względem konkurencyjności regionów. Tak wynika z zestawienia przygotowanego przez Komisję Europejską.W skali kraju najlepiej wypadło województwo mazowieckie, ale pochwały zebrały: małopolskie i opolskie.

Na ponad 260 regionów Mazowsze znalazło się na 150 miejscu. Najgorszej pod względem konkurencyjności wypadło województwo lubelskie, które zajęło 208 pozycję.

Wysokie miejsce bogatego województwa mazowieckiego nie dziwi, ale to nie ono zostało wyróżnione przez Brukselę. Eksperci Komisji porównali każdy region z piętnastoma innymi w Unii o zbliżonym rozwoju gospodarczym. Z jedenastu kategorii aż w pięciu Mazowsze jest gorsze od konkurentów, w żadnej nie wygrywa. Lepiej pod tym względem wypadają województwa -

małopolskie i opolskie, które choć do najbogatszych nie należą to w porównaniu z regionami o zbliżonym dochodzie mają cztery mocne punkty, w żadnej z kategorii nie są gorsze.

Edukacja, zdolności innowacyjne, stabilność makroekonomiczna, infrastruktura, czy wydajność rynku pracy, oraz rozmiary rynku to czynniki, które są brane przy sporządzaniu indeksu konkurencyjności regionalnej.

kk/IAR - Polskie Radio