Pikantne pieczone skrzydełka- idealne na majówkę!

Przedstawiamy idealną potrawę na majówkę. Sprawdzi się zarówno na pikniku czy grillu, jak i w domu, jeżeli nie możesz nigdzie wyjechać. Te skrzydełka w pikantnej marynacie możesz przygotować zarówno w domowym piekarniku, jak i na grillu (pamiętaj o użyciu specjalnych tacek, żeby marynata nie kapała na palenisko!)

Marynata na ok.: 1 kg skrzydełek. Potrzebujesz:

3 łyżek płynnego miodu

2 łyżek oleju

6 łyżek ulubionego ketchupu

2 łyżeczek soli (lekko czubatych)

2 lekko czubatych łyżek mielonej ostrej papryki

3 łyżeczek mielonej papryki słodkiej



Wyymieszaj ze sobą wszystkie składniki marynaty. Skrzydełka opłukaj pod zimną, bieżącą wodą, następnie dokładnie osusz je papierowym ręcznikiem i pokryj marynatą na całej powierzchni. Przełóż skrzydełka do naczynia, przykryj szczelnie. Wstaw je do lodówki przynajmniej na kilka godzin. Następnie upiecz do miękkości na blasze lub odkrytej brytfance (temp. 180 st. C)

Idealne do skrzydełek będą pieczone ziemniaczki, np. z sosem czosnkowym.



Ziemniaki dokładnie wyszoruj szczoteczką pod zimną, bieżącą wodą. Następnie osusz papierowym ręcznikiem i pokrój w ćwiartki lub mniejsze kawałki, jeśli ziemniaki są duże. Pamiętaj jednak, by nie kroić ich tak drobno jak na frytki, bo z założenia mają być większe.

W rondlu z grubym dnem lub na głębszej patelni czy we frytownicy rozgrzej tłuszcz. Usmaż ziemniaczki tak, aby zyskały złoty kolor.

Podawaj z grubą solą, ketchupem lub sosem czosnkowym.

ajk/Fronda.pl