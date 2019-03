'Pijcie wódkę, jedzcie szynkę...' o. Kramer zaskakująco o Wielkim Poście

"Jedzcie dużo szynki, pijcie dużo wódki, ale przede wszystkim się uśmiechajcie"- przekonuje jezuita. Co prawda przesłanie Kramera jest częściowo słuszne, gdyż zakonnik twierdzi, że często największym wyrzeczeniem może być dla nas zmiana podejścia do drugiego człowieka, bycie życzliwym dla ludzi, którzy może na co dzień w jakiś sposób nas irytują. Z drugiej jednak strony zachęty do tego, aby "pić dużo wódki" brzmią nieco szokująco. Ojciec Grzegorz Kramer wychodzi z założenia, że najważniejszy cel Wielkiego Postu to spotkanie Pana Jezusa, którego bardziej ucieszy nasza wewnętrzna przemiana niż rezygnacja z alkoholu, mięsa czy słodyczy. a samo chrześcijaństwo nie jest religią "posępną", tylko niosącą nadzieję, zaś Wielki Post przygotowuje nas na wyjątkowo radosne wydarzenie. Czy jednak rzeczywiście trzeba negować wyrzeczenia, których się podejmujemy, na rzecz "dobroludzizmu"? Tym bardziej, że Kościół Katolicki jasno przedstawia, do czego zobowiązani są jego wierni w Wielkim Poście. Mianowicie, m.in. do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, zwłaszcza w piątki, w okresach pokuty- do powstrzymania się od hucznych zabaw. Słowa ojca Kramera mogą więc rodzić pewne nieporozumienia czy też sugerować, że wyrzeczenia wielkopostne nie są do niczego potrzebne.