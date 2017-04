Pij serwatkę i bardzo długo młodym i zdrowym bądź

reklama

Serwatka niegdyś powszechnie używana do celów kulinarnych, kosmetycznych i leczniczych w ostatnich dekadach została uznana za odpad. Teraz naukowcy na nowo badają odkrywają lecznicze właściwości serwatki, aby produkować z niej leki na wiele schorzeń . W USA serwatka już została wpisana do oficjalnego katalogu leków, w tej chwili można kupić preparat z serwatki pod nazwą Dermylex. Badania kliniczne wykazały jego skuteczność w leczeniu łagodnej i średniozaawansowanej łuszczycy.

Serwatka to pozostałość – płyn uzyskany po odciśnięciu twarogu z zsiadłego mleka. Zawiera wysokiej jakości i łatwo przyswajalne składniki odżywcze: białka, witaminy szczególnie z grupy B, osiem minerałów główne to wapń, sód, fosfor i jod, 23 aminokwasy w tym bardzo ważną cysteinę i, 11 enzymów i kwasy w tym pantotenowy. Znakomity zestaw dla zdrowia bo pomaga w szybkiej odbudowie komórek.

Według niektórych ekspertów, białka zawarte w serwatce są nawet cenniejsze niż białka z jaj, ponieważ stymulują nerki, wątrobę i pęcherzyk żółciowy, przyśpieszając proces odtruwania i eliminacje toksyn z organizmu .Wszystkie składniki odżywcze zawarte w serwatce bardzo szybko docierają do narządów ze względu na bardzo niskie pH i łatwoprzyswajalność.

Co ciekawe i ważne dla osób dbających o linie, litr serwatki ma tylko 360 kcal, mniej niż połowa tej samej ilości świeżego mleka.

Regularnie spożywanie serwatki według wielu specjalistów, pomaga w aktywowaniu szeregu funkcji fizjologicznych i jednocześnie przyczynia się do eliminacji zbędnej tkanki tłuszczowej.

Z racji tego, że jest w łatwo przyswajalnej formie, szybko się absorbuje, nie wywołując u nikogo nawet małych dzieci żadnych skutków ubocznych, w języku potocznym można powiedzieć ze jest bardzo delikatna, a zarazem skuteczna zwłaszcza w regulacji pracy jelit, a te jak wiadomo maja bezpośredni wpływ na prace układu odpornościowego jest zalecana dla każdego, dla chorych i zdrowych, dla osób starych i dzieci.

Na szczególną uwagę w bogatym składzie serwatki zasługuje laktoglobulina-β, która dzięki zawartości aminokwasów siarkowych odgrywa ważną rolę antyoksydacyjną – działa przeciwnowotworowo, zapobiega utlenianiu frakcji LDL-cholesterolu zapobiegając miażdżycy. Jako lipokalina umożliwia transportowanie wybranych składników odżywczych np. witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, kwasów tłuszczowych w układach pozbawionych tłuszczu. Chroni witaminę A przed utlenianiem, reguluje jej wchłanianie z wątroby, spełnia ważną rolę w przenoszeniu witaminy A z krążenia matki do krążenia płodu. Wiąże cholekalcyferol (witamina D).

Licznie występującymi składnikami bioaktywnymi serwatki są immunoglobuliny. Zwiększają one odporność bierną konsumenta, poprawiają kondycję jelit. Pomagają zwalczać zakażenia. Poprawiają wyniki sportowe i skracają czas rekonwalescencji. Białkiem serwatkowym o istotnym znaczeniu jest także laktoferryna – białko zaangażowane w metabolizm żelaza. Posiada właściwości immunomodulujące, przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne, przeciwpasożytnicze (hamuje namnażanie się pasożytniczych pierwotniaków), przeciwzapalne i przeciwnowotworowe. Silnie pobudza wzrost kości, dlatego picie serwatki polecane jest w profilaktyce osteoporozy kobietom w okresie przekwitania oraz osobom starszym.

Jak spożywać serwatkę?

Cierpiącym na obstrukcję, dietetycy proponują wypijanie rankiem na czczo szklanki chłodnej serwatki. Zawarta w niej laktoza działa lekko przeczyszczająco. Zatwardzenie występuje często u osobników gustujących w pokarmach o nikłej zawartości tzw. materiałów balastowych, jak błonnik pobudzający ruchy robaczkowe jelit, unikających pożądanego wysiłku fizycznego oraz pijących zbyt mało płynów. Serwatka to jest właśnie to, co powinno im pomóc, chyba że ich organizm nie toleruje laktozy.

Serwatkę można też w prosty sposób przygotować w warunkach domowych.

Potrzebujemy świeżego, niepasteryzowanego mleka. Trzeba wyparzyć garnek, osuszyć go i wlać do nieego mleko. Poczekać, aż skwaśnieje. Gdy będzie kwaśne, wstawiamy na mały ogień i podgrzewamy, aż w mleku zetnie się kazeina - czyli powstanie twaróg. Wtedy przecedzamy rzecz przez sito z małymi otworami. Powstały ser musi leżeć kilka godzin - najlepiej zostawić go na sicie na noc. Wreszcie serwatkę przelewamy do słoika albo butelki - i wstawiamy do lodówki. Gotowe!

11.04.2017, 11:10