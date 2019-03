Pierwszy Piątek Postu. Dzień modlitwy i postu za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich

ZERR0 8.3.19 12:20

Wszystko super - poza jednym

Nieustraszonym Pogromcom Zboczeńców-Xięży tm wcale nie chodzi o 'zwalczanie pedofilii', gdyż od lat lewica konsekwentnie promuje 'prawa pedofilów'.

Inaczej pisząc - pedofil niebędący księdzem należy do mniejszości seksualnej i należy go chronić przed nietolerancyjnym społeczeństwem. Pedofil jest godny potępienia tylko i wyłącznie w przypadku, gdy jest księdzem, i co gorsza nie comingoutował się.

To jest przyczyna dla której 0,2% przypadków zajmuje 99,8% uwagi mediów.

To jest przyczyna, dla której nikt nie napisze o przypadkach uwięzienia albo wręcz zamordowania niesłusznie oskarżanego księdza.

To jest przyczyna, dla której o 'ukrywanie pedofilii' oskarża się tylko i wyłącznie Kościół, podczas gdy w Wielkiej Brytanii gangi pedofili były chronione przez: władze miejskie, policję oraz niezawisłe sądy, o ochranianiu celebrytów-pedofili w BBC nie wspominając.



Jazda na Kościół jest jazdą na Kościół, nie na zboczeńców.



Na koniec dodam jeszcze, że wg APA/DSM5 obecnie pedofilia jest 'disorderem' tylko wtedy, gdy pedofil cierpi z tego powodu że jest pedofilem. W innym przypadku pedofilia jest ORIENTACJĄ SEKSUALNĄ.