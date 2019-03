Pierwszy od 29 lat szwedzki Marsz dla Życia!

JNa koniec zacytujmy jednego z uczestników Marszu za Życiem, Maxa Skaleniusa, którego szczególnie poruszyła mowa Maxa Selandera lidera organizacji Human Rights for the Unborn i członka partii Christian Value Party. Max dla portalu LIfe Site powiedział więc: „Dotknęło mnie gdy mówił o odpowiedzialności mężczyzn. Zachęcał by przestali być chłopcami a zaczęli zachowywać się jak mężczyźni”. Można te słowa odnieść (niestety!) również do wielu Polaków...