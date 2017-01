Pierwsze czołgi US Army już w Polsce

reklama

fot. Twitter - 16thSustBde reklama

Na poligon w Świętoszowie koło Żagania trafiły pierwsze amerykańskie czołgi. Pojazdów US Army będą setki, na razie do Polski przetransportowano pierwsze z nich.

Pojazdy, które dotarły, to czoło konwoju, które stanowią pojazdy pancerne z 3. Pancernego Brygadowego Zespołu Bojowego z 4. Dywizji Piechoty USA.

Operacja Atlantic Resolve to 87 czołgów, 18 haubic samobieżnych oraz 550 pozostałych pojazdów plus 3500 żołnierzy, którzy trafią do Polski. Obecny transport jest jego początkową fazą.

Amerykańskie wojska znajdować się będą na poligonach w Drawsku Pomorskim, Świętoszowie, Bolesławcu, Żaganiu oraz Skwierzynie.

14 stycznia będzie miało miejsce oficjalne powitanie żołnierzy US Army w Polsce.

dam/wprost.pl,Fronda.pl

9.01.2017, 19:14