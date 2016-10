Pierwsza Dama na Jasnej Górze spotkała się z Amazonkami

reklama

19. Ogólnopolska Pielgrzymka Kobiet po Mastektomii na Jasną Górę/Źr. zdj. Prezydent.pl,fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP reklama

Feministki wymuszające na Pierwszej Damie poparcie dla ich groteskowego "strajku" myliły się. Agata Duda-Kornhauser wykazała solidarność z kobietami.

Małżonka Prezydenta RP przyjechała na Jasną Górę, aby spotkać się z 19. Ogólnopolską Pielgrzymką Kobiet po Mastektomii. W pielgrzymce uczestniczyły Amazonki z rodzinami i przyjaciółmi, lekarze zajmujący się leczeniek i opieką nad osobami cierpiącymi na choroby nowotworowe, kapłani niosący chorym duchowe wsparcie oraz przedstawiciele władz samorządowych. Pierwsza Dama przywtała się również z Amazonkami z Czech i Niemiec.

"Uważam za niezwykle cenne i wspaniałe, że są państwo razem – dzisiaj i na co dzień. Z własnego doświadczenia, także z doświadczenia mojej rodziny wiem, jak ogromnie ważna jest w walce z chorobą obecność innych – osób bliskich i zaufanych, a także profesjonalnie niosących pomoc. Dla mnie jest to także bardzo istotne, dlatego tak bardzo zależało mi, aby tutaj dzisiaj z paniami być"-powiedziała Agata Duda.

Pierwsza Dama przypomniała o niedawnej wizycie przedstawicielek Amazonek w Pałacu Prezydenckim. Przyznaje, że była pod wrażeniem ich przyjaźni i wzajemnej solidarności.

"Darzą się panie uwagą, empatią, troską i wsparciem w sposób naprawdę niezwykły. Własne dramatyczne przejścia stają się dla pań impulsem do działania na rzecz innych, do bycia razem z tymi, którzy także cierpią. Ta postawa wzajemnej solidarnościimponuje mi i powinna być przykładem na to, jak wiele dobra może czynić człowiek, który sam zetknął się z bólem i rozpaczą"-mówiła małżonka prezydenta, podkreślając, że chciałaby, żeby ich piękne świadectwo dotarło do jak najliczniejszej grupy kobiet w Polsce.

"Każda z nas może przecież zachorować, a wtedy obecność osób o podobnych doświadczeniach, ich umiejętność postawienia się na naszym miejscu, będzie miała nieocenione znaczenie".

Agata Kornhauser-Duda wyraziła również uznanie dla organizacji zrzeszających kobiety z problemami onkologicznymi i życzyła ich przedstawicielom, by ich służba wciąż przynosiła jak najlepsze efekty oraz pomagała zbudować piękną wspólnotę.

JJ/Fronda.pl

1.10.2016, 21:16