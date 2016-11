Pierwsza Dama inauguruje debatę 'Czas na czytanie'

reklama

Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda zainaugurowała dziś debatę „Czas na czytanie” współorganizowaną z Biblioteką Narodową.

Małżonka prezydenta podzieliła się z uczestnikami swoimi doświadczeniami dotyczącymi czytelnictwa.

– Nie wyobrażam sobie mojego życia bez książek. Wychowałam się w domu, gdzie czytano książki. Polecaliśmy je sobie i rozmawialiśmy o nich. Czytanie było dla nas czymś naturalnym. To moja ogromna pasja – mówiła pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda.

To właśnie z jej inicjatywy w Pałacu Prezydenckim ruszyła debata „Czas na czytanie”, współorganizowana z Biblioteką Narodową, poprzedzona przez warsztaty dotyczące czytelnictwa.



Agata Kornhauser-Duda zwróciła uwagę, że coraz mniej młodych ludzi jest zainteresowanych czytaniem książek. Wyniki badań nt. czytelnictwa w Polsce przeprowadzonych na zlecenie Biblioteki Narodowej nie napawają optymizmem. Sondaż pokazuje, że w ubiegłym roku 63 proc. Polaków nie przeczytało żadnej książki.

Dzisiejsza debata jest drugą z cyklu spotkań z młodzieżą i ekspertami pt. „Eksperci pytają młodych”. Spotkania odbywają się w Pałacu Prezydenckim. Pierwsze warsztaty dotyczyły zdrowia nastolatków.



– Liczę na to, że kiedy spotka się doświadczenie z młodością to na pewno wyjdzie z tego coś dobrego – powiedziała pierwsza dama. Agata Kornhauser-Duda zadała uczestnikom pytania: "Czy czytanie się dziedziczy? Czy młodzi ludzie chętnie czytają lektury? Jakie książki czytają dla przyjemności? Jak powinien zmienić się świat, aby ludzie znowu zaczęli czytać? Jak zachęcić dorosłych do czytania?"

