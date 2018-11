Piernik na święta upiecz już dzisiaj, bo nie zdążysz!

Trudno wyobrazić sobie święta Bożego Narodzenia bez piernika. A jeśli piernik – to koniecznie dojrzewający. Dlatego najlepiej już dzisiaj zabrać się za jego przygotowanie, aby zdążyć przed świętami.

Pół litra miodu, 2 niepełne szklanki cukru oraz 250 g masła ogrzej w garnku tak długo, aż wszystko się rozpuści. Zostaw do ostudzenia, po czym dodaj do 1 kg i jednej szklanki mąki tortowej, którą wcześniej wymieszać należy z 2 lub 3 opakowaniami przyprawy do piernika. Dodaj też szczyptę soli, 3 jajka oraz pół szklanki mleka, w którym rozpuściłeś 3 łyżeczki sody.