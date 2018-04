Pierce Brosnan: To wiara pomogła mi po śmierci żony

Nie tylko Mel Gibson wśród amerykańskich aktorów przyznaje, że jest wiernym Kościoła katolickiego. Ważne słowa padły w rozmowie Larry'ego Kinga z Piercem Brosnanem, jednym ze słynnych odtwórców roli Jamesa Bonda. Przeprowadzono ją w 2013 roku.



W poniższej rozmowie Brosnan pytany o to, jak poradził sobie ze śmiercią żony i córki, mówi między innymi o tym, że jest katolikiem i pomogła mu wiara, Kościół oraz modlitwa.

Aktor wskazuje, że są one ważną częścią jego życia i choć jak każdy, nieraz wiarę utracił, to trzeba mieć siłę do tego, aby tę wiarę na nowo odzyskać. Polecamy:



dam/Youtube,Fronda.pl