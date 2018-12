Pieprzę to - odchudzanie na ostro!!!

Piperyna to alkaloid piperydynowy pieprzu czarnego, czyli Piper nigrum Line, rodzina pieprzowatych, Piperaceac. Suchy owoc pieprzu czarnego – Fructus Piperis nigri zawiera od 5,2 do 13,3% piperyny i od 1 do 2,3% olejku eterycznego. Wg Bauer’a i Hilger’a owoc pieprzu zawiera od 5,5 do 7,8% piperyny. W owocach tych zawarta jest również alkaloidowa chawicyna, skrobia 32-36%, żywica, barwniki ok. 12,5%. Olejek z owoców pieprzu zasobny jest w felandren, kariofilen, cytral, pinen i limonen. Chawicyny jest ok. 1%. Tłuszcz – ok. 8%.