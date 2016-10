Pieprz czarny - ostre odchudzanie

reklama

Piperyna, to substancja, która teraz obecna jest w wielu suplementach diety. Jeżeli wierzyć producentom, daje ona możliwość szybkiego chudnięcia, nawet 5 kg w kilka tygodni. Czy jednak rzeczywiście piperyna zapewnia tak spektakularne efekty? Czy jej stosowanie jest wolne od skutków ubocznych? W oparciu o badania i opinie lekarzy, spróbujemy odpowiedzieć na te pytania.

Piperyna to alkaloid piperydynowy pieprzu czarnego, czyli Piper nigrum Line, rodzina pieprzowatych, Piperaceac. Suchy owoc pieprzu czarnego – Fructus Piperis nigri zawiera od 5,2 do 13,3% piperyny i od 1 do 2,3% olejku eterycznego. Wg Bauer’a i Hilger’a owoc pieprzu zawiera od 5,5 do 7,8% piperyny. W owocach tych zawarta jest również alkaloidowa chawicyna, skrobia 32-36%, żywica, barwniki ok. 12,5%. Olejek z owoców pieprzu zasobny jest w felandren, kariofilen, cytral, pinen i limonen. Chawicyny jest ok. 1%. Tłuszcz – ok. 8%.

W jaki sposób piperyna wspomaga odchudzanie?

Piperyna wspomaga wydzielanie soków trawiennych, poprawia strawność i wykorzystanie samego pokarmu. Pobudza wydzielanie adrenaliny oraz noradrenaliny w zakończeniach nerwów współczulnych. Piperyna podnosi również stężenie cAMP poprzez ograniczenie aktywności fosfodiesterazy. Piperyna dodatkowo wzmaga wchłanianie się leków oraz witamin.

Wspomniane działanie piperyny jest udowodnione naukowo. Zdaniem naukowców piperyna stymuluje enzymy trawienne trzustki, przyśpieszając tym samym przemianę materii, co w prosty sposób stymuluje odchudzanie. Piperyna zmniejsza czas przemieszczania się pokarmu na linii żołądek – jelita, co również ma znaczenie w procesie chudnięcia.

Wyciąg z pieprzu czarnego sprawia, że przewód pokarmowy ma większą tolerancje wysoko skoncentrowanych odżywek białkowych czy mineralno-witaminowych. W dodatku, stymuluje układ odpornościowy, w tym GALT. Zwiększa uwalnianie proteolitycznych enzymów i ukwaszenie soku żołądkowego, co ułatwia trawienie białek. W dodatku, związki piperynowe zwiększają ukrwienie przewodu pokarmowego w czasie trawienia pokarmu, co sprawia, że składniki pokarmowe łatwiej przenikają przez ściany jelita do krwi oraz limfy. Wyciąg z pieprzu czarnego ułatwia wypróżnianie, pośrednio zwiększa również syntezę białka strukturalnego mięśni. W dodatku, pseudoalkaloidy piperynowe podnoszą odporność organizmu na bodźce bólowe, pobudzają eliminacje kwasu mlekowego z mięśni, zwiększają tonus mięśni, wzmagają koncentrację oraz wzmagają psychiczne przygotowanie do zwiększonego wysiłku fizycznego.

Jako ciekawostkę można dodać, że u zwierząt, piperyna wpływa na wzrost masy ciała o 4 do 7 %, przy czym chodzi tu o rozrost masy mięsnej, a nie tłuszczowej. Piperyna wpływa bowiem na lipolizę za pośrednictwem receptorów adrenergicznych, czyli utlenienie tkanki tłuszczowej. Wpływa na wzrost ciepłoty ciała, pobudza metabolizm ale również wzmaga anabolizm białek. Zwierzęta, którym podaje się pieprz czarny lub płynny, ewentualnie suchy wyciąg z pieprzu, mają wyższą odporność na infekcje i ogólnie są zdrowsze. Ich mięso jest bardziej twarde, o wyraźnej strukturze włókien i wyższej zawartości glikogenu.

Zasadne zatem jest podawanie piperyny sportowcom oraz osobom, które ciężko pracują fizycznie lub psychicznie, a także tym, które prowadzą siedzący tryb życia, a przez to narażone są na tycie. Preparaty, które zawierają piperynę przydatne są zatem w terapii odchudzającej, a także wtedy, gdy wymagane jest podniesienie wydolności psycho-fizycznej. Sprawdzają się w połączeniu z fitosterolami, Bitter Melon (Momordica charantia), z glonami (listownica, morszczyn), z sinicami (Spirulina) oraz z chromem, karnityną, forskoliną (z ziela pokrzywki ozdobnej), przęślą (Ephedra), kofeiną, teobrominą i synefryną. Nie należy za to łączyć piperyny z inhibitorami lipazy (np. z preparatem Alli), dochodzi wtedy do silnej niestrawności i biegunki, a nawet ostrego zapalenia jelit.

Czy piperyna ma skutki uboczne?

Właściwie już odpowiedzieliśmy na to pytanie. Liczne badania, które prowadzone były zarówno na zwierzętach, jak i ochotnikach nie wykazały żadnych skutków ubocznych stosowania piperyny. Nie stwierdzono, żadnych niepokojących objawów, zamiast tego stwierdzono, że piperyna zapobiega mutacjom genowym i ma działanie antynowotworowe.

Piperyna a umysł

Wykazano, że piperyna poza działaniem na ciało, może mieć równie zbawienny wpływ na psychikę. Badania jak na razie prowadzono w tym kierunku jedynie na zwierzętach, ale dają nadzieje. Szczurom laboratoryjnym przez 4 tygodnie podawano duże dawki piperyny, mierząc przy tym aktywność biochemiczną ich mózgu, oraz ich obserwowano to, jak się one zachowują. Zaobserwowano rozwinięcie się zdolności poznawczych a także antydepresyjne działanie piperyny.

Wpływ piperyny na przyjmowane leki

Możliwe jest, że piperyna zwiększa wchłanianie niektórych leków poprzez hamowanie glikoproteiny P. Wspomniane białko aktywnie wypycha na zewnątrz komórek ksenobiotyki, do których zalicza również leki. Jego substratami jest wiele substancji leczniczych, często o odmiennej budowie i właściwościach. Należą do nich między innymi leki immunosupresyjne, glikokortykosteroidy, leki przeciwpadaczkowe, glikozydy nasercowe, antybiotyki makrolidowe, niektóre leki przeciwgrzybicze i inne.

Piperyna już dostępna w Polsce

Na rynku jest coraz więcej preparatów, które zawierają piperynę i stale wzrasta zainteresowanie nimi. Szczególnie osoby, które rozczarowane są innymi specyfikami na otyłość, sięgają po naturalne środki, które zawierają piperynę.

Aż 95% piperyny zawiera Piperyna Forte. Zdaniem dietetyków, stosowanie regularne wysoko stężonej piperyny pozwala na zredukowanie nawet dużej otyłości. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej osób traktuje piperynę, jako sposób na w końcu skuteczne odchudzanie.

Podsumowanie

Jak widać, analiza dostępnych artykułów oraz wyników badań jednoznacznie wskazuje na to, że stosowanie piperyny może mieć bardzo pozytywne skutki. W dodatku, piperyna nie tylko odchudza ale działa również antynowotworowo, a możliwe, że również antydepresyjnie. Ten ostatni efekt co prawda, nie jest jeszcze potwierdzony naukowo w badaniach na ludziach. W każdym razie, działanie piperyny ma potwierdzenie naukowe.

