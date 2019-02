Pieniądze od Ukraińców w Polsce ratują gospodarkę!

Według danych podanych przez Narodowy Bank Ukrainy w ciągu czterech ostatnich lat łączna kwota pieniędzy przetransferowanych do ojczyzny przez Ukraińców zatrudnionych w Polsce wzrosła z równowartości 1,4 mld dolarów do 3,6 mld dolarów.

„Transfery pieniężne to ważna część przychodów z zagranicy dla Ukrainy. Według Banku Światowego, przewyższają one (…) 10 procent Produktu Krajowego Brutto od 2016 roku” – napisał na portalu społecznościowym Bohdan Danyłyszyn, szef rady nadzorczej NBU.

Jeśli chodzi o bardziej szczegółowe dane, to wzrostowi transferów z Polski towarzyszy spadek transferów tego rodzaju z Rosji (z 1,7 mld dolarów 4 wcześniej do 1,1 mld dolarów w 2018 roku). Z USA ukraińscy emigranci zarobkowi wytransferowali do kraju o,8 mld dolarów (0,5 mld 4 lata wcześniej), z Czech taką samą kwotę (przy 0,3 mld 4 lata wcześniej). Mniejsze, ale rosnące transfery napływają też z Włoch, Wielkiej Brytanii, Cypru czy Izraela (w tym ostatnim przypadku niedawno ambasador Izraela w Kijowie Joel Lion podał dane, z których wynika, że 10 proc. przybywających do Izraela na wizę turystyczną obywateli Ukrainy to nielegalni imigranci zarobkowi).