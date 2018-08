Pielgrzymi z Krakowa już na Jasnej Górze

Pielgrzymi z Krakowa, a także m.in. diecezji ełckiej i bielsko-żywieckiej dotarli na Jasną Górę. W częstochowskim sanktuarium trwa wzmożony ruch pielgrzymkowy przed przypadającą w najbliższą środę uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

38. Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Krakowskiej była najliczniejszą grupą pątników, która w sobotę dotarła do Częstochowy. Jak podało Biuro Prasowe Jasnej Góry, zgromadziła ponad 8 tys. osób.

„Po tym wydarzeniu, w czasie wakacyjnym przyszła myśl duszpasterzom i młodzieży, aby zorganizować pieszą pielgrzymkę do Częstochowy. I od tego czasu, od roku 1981 do 2004 r. modliliśmy się o zdrowie Jana Pawła II. Po śmierci od samego początku była ogromna modlitwa o jego beatyfikację i kanonizację” - powiedział koordynator pielgrzymki krakowskiej ks. Jan Przybocki, przypominająć początki pielgrzymek.

Jako pierwsza w sobotę do na Jasną Górę dotarła licząca ok. 450 wiernych 26. Piesza Pielgrzymka Diecezji Ełckiej. To jedna z najdłuższych pielgrzymek pieszych do Częstochowy. Najwięcej kilometrów pokonali pątnicy z Suwałk – ok. 560 km w 17 dni. Krótsze ok. 500-kilometrowe trasy pokonali pątnicy z: Ełku, Suwałk, Augustowa, Gołdapi i Olecka, w czasie 15 dni.

15 sierpnia pielgrzymi wezmą udział w uroczystościach święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - jednym z najważniejszych wydarzeń religijnych na Jasnej Górze. Kolejne pielgrzymki przybędą przed obchodzonym 26 sierpnia odpustem Matki Bożej Jasnogórskiej.

mor/KAI/Fronda.pl