Pielęgniarz - największy seryjny morderca

Uśmiercił 85 pacjentów, doprowadzając do zatrzymania pracy serca swoich podopiecznych. Nels Högel to największy seryjny morderca w powojennej historii Niemiec.

- Sąd krajowy w Oldenburgu uznał byłego pielęgniarza winnym śmierci w 85 przypadkach, w 15 pozostałych były pielęgniarz został uwolniony od zarzutów. To największy proces seryjnego mordercy w Niemczech od zakończenia wojny. - pisze portal dw.com

Mężczyzna podawał swoim pacjentom środki prowadzące do zatrzymania pracy serca po to, by... wykonać reanimację i pokazać się wśród kolegó jako kompetentny ratownik.