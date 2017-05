Piękny gest! Umęczone, islamskie Aleppo - poświęcone Matce Bożej Fatimskiej

reklama

fot. José Luiz Bernardes Ribeiro, lic. CC BY-SA 3.0 via Wikipedia reklama

Umęczone wojną syryjskie miasto Aleppo zostanie poświęcone Matce Boże z Fatimy. Dla naszych ludzi jest to źródło nadziei, potwierdza też naszą obecność w tym mieście – uważa chaldejski biskup Aleppo Antoine Audo. Uroczystość ta odbędzie się w najbliższą sobotę, kiedy Franciszek będzie celebrował Mszę w sanktuarium w Fatimie, a więc w szczególnej łaczności z Papieżem.

W Aleppo wezmą w niej udział wszyscy biskupi i kapłani obecni w tym mieście oraz wierni wszystkich obrządków chrześcijańskich. Msza zakończy się procesją z figurą Matki Bożej z Fatimy, która w tych dniach została tam przywieziona jako dar portugalskiego sanktuarium.

Uroczystości związane z oddaniem Aleppo w szczególną opiekę Matki Bożej Fatimskiej – uważa bp Audo – są także okazją do pogłębienia dialogu i spotkania nie tylko między różnymi wyznaniami chrześcijańskimi, ale także z muzułmanami, wykorzystując szerokie pozytywne echo, jakie przyniosła ze sobą wizyta Papieża w Egipcie. „Na dramat wojny – powiedział chaldejski biskup Aleppo – można odpowiedzieć fanatyzmem lub jednością: Kościół pomaga w tym, aby wybrać jedność. Wiara chrześcijan jest ugruntowana i mocna i to jest okazją do optymizmu, nawet jeżeli ciągle jesteśmy niepewni naszej przyszłości”.

kk/radio watykańskie

10.05.2017, 20:50