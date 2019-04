Piękny gest solidarności z Paryżem

Z kolei dzisiaj o 18.50 rozdzwonią się także dzwony wszystkich katedr we Francji. Upamiętnią w ten sposób katedrę Notre Dame w Paryżu, która zajęła się ogniem w poniedziałek o tej samej porze. Do tego znaku solidarności zachęciła Konferencja Episkopatu Francji. To Katedra Notre Dame miała być miejscem głównych uroczystości paschalnych. Uroczystości odbędą się one w kościele Saint Sulpice (św. Sulpicjusza), z wyjątkiem Mszy Zmartwychwstania, która zostanie odprawiona w kościele Saint Eustache (św. Eustachego).

Jak wynika z danych portalu villes-cathedrales.fr, we Francji znajduje się 188 katedr.

baz/TT/Niedziela.pl