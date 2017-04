Piękny gest premiera Litwy względem Polaków

reklama



Premier Litwy Saulius Skvernelis daje kolejny znak, że poprawa stosunków polsko-litewskich jest w zasięgu ręki również po stronie Wilna - informuje portal Kresy24.pl.

Po tym, jak tydzień temu rząd Republiki Litewskiej podjął decyzję o zwrocie Zakonowi Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) pięciu budynków, nad Wilią zawrzało.

Grupa szowinistycznie nastawionych „społeczników” wystosowała list otwarty w tej sprawie. Czytamy w nim m.in., że tak naprawdę zwrot nieruchomości przy ul. Franciszkańskiej 1 w Wilnie oznacza ich przejęcie przez Polskę.

Ciekawe prawda? Jak rozumiemy, Litwini uznają katolicyzm za wyznanie „polskie” po sami czują się protestantami po Radziwiłłach. Wolne żarty!

Do pionu – chwała mu za to! – postawił jadowitych Żmudzinów premier Skvernelis. Wczoraj na antenie radia LRT warknął: „Mówienie, że klasztor został oddany Polakom czy Polsce to bezpodstawne spekulacje, podżeganie do niezgody na tle narodowościowym”.

Franciszkanie czekali na zwrot 26 lat – tyle bowiem zdążyło upłynąć od upadku Związku Radzieckiego. Najpierw zabudowania zostały sprywatyzowane, potem znacjonalizowane, a następnie – przez dobrych kilka lat – toczyła się w tej sprawie batalia sądowa.

Oficjalny dokument potwierdzający zwrot klasztoru Franciszkanów premier Litwy przekazał osobiście na ręce o. Marka Dettlaffa.

kk/Kresy24.pl

10.04.2017, 11:00